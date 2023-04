Frühe Wehen: Anna Maria Damms Kaiserschnitt wurde vorgezogen

Anna Maria Damms (27) Baby hatte offenbar keine Geduld mehr. Vor wenigen Tagen sind die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Verlobter Julian (26) zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach der Geburt ihrer Tochter Eliana im Jahr 2018 durften sie ein weiteres Mädchen auf der Welt willkommen heißen. Die kleine Kaia kam per Kaiserschnitt zur Welt. Nun verriet Anna Maria Details zur Geburt.

In ihrer Instagram-Story gab die 27-Jährige preis, dass es ihr und ihrem Baby sehr gut gehe: "Es ist alles so schön gerade." Kaia sei am 18. April um 19:32 Uhr geboren worden. Sie habe zu diesem Zeitpunkt eine Größe von 51 Zentimetern gehabt und 3.080 Gramm gewogen. Der Kaiserschnitt sei aber eigentlich erst für den 25. April geplant gewesen: "Da am 17. April bei mir vorzeitig Wehen eingesetzt haben, haben wir aufgrund verstärkter Narbenschmerzen (vom ersten Kind) den Kaiserschnitt vorgezogen." Bei der Geburt ihrer ersten Tochter sei ihr das Ganze jedoch leichter gefallen: "[Ich] hatte es irgendwie nicht so schmerzhaft in Erinnerung."

Inzwischen sind Anna Maria und ihre Tochter zu Hause. "Ich musste nur drei Nächte im Krankenhaus bleiben – zum einen zur Beobachtung nach der OP und dem Schnitt und zum anderen wegen der Neugeborenenuntersuchungen", erzählte die YouTuberin. Auch beim ersten Kaiserschnitt sei sie bereits relativ schnell, nach vier Nächten, wieder entlassen worden: "[Ich] war froh, wieder schnell nach Hause zu dürfen."

