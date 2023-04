Geht da was? Tommy Pedroni und Melissa haben Dinner in Nizza

Gibt es etwa ein neues Paar am Reality-TV-Himmel? Tommy Pedroni war im Fernsehen zuletzt in der pikanten Fremdflirt-Show Temptation Island V.I.P. zu sehen. In der Sendung überschritt seine damalige Freundin Sandra Sicora (30) für ihn eine Grenze, was zum Beziehungs-Aus führte. Seitdem genießt Tommy sein Single-Leben, doch ist er bald weg vom Markt? Jetzt wird der Beau mit einer bereits bekannten Frau in Verbindung gebracht...

Tommy postete auf Instagram ein Foto aus einem Restaurant in Nizza. Melissa (26), die in der ersten Staffel von Are You The One? dabei war, postete in ihrer Story ein ähnliches Foto aus der Perspektive von jemandem, der Tommy gegenübersitzt. Bisher wurden die beiden Reality-TV-Kandidaten nicht miteinander in Verbindung gebracht. Ob die zwei sich möglicherweise in einer Kennlernphase befinden?

Im Interview mit Promiflash stellte Tommy zuvor klar, dass er offen dafür sei, nach der Trennung von Sandra jemand Neues in sein Leben zu lassen. An Angeboten mangelt es dem Hottie offenbar nicht. Zahlreiche Frauen schreiben den Blondschopf auf Instagram an. Wie geht er damit um? "Jeder Mann freut sich, Nachrichten von Frauen zu bekommen. Ich wäre bereit, es zu versuchen, aber ich weiß, dass es schwierig ist", weiß er.

Instagram / melissa.htnn Collage: Melissa, ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni

Instagram / melissa.htnn Melissa, März 2023

