Nach Geburt ihres Sohnes: Lavinia Wollny ist wieder zu Hause

Lavinia Wollny (23) genießt die Kennlernzeit mit ihrem Baby! Am 19. April kam das zweite Baby der Die Wollnys-Bekannheit auf die Welt. Im Februar 2022 bekamen die Tochter von Silvia Wollny (58) und ihr Verlobter Tim Katzenbauer ihr erstes Kind – eine Tochter mit dem Namen Haylie (1). Nach der Geburt ihres zweiten Babys teilte Lavinia mit, dass die OP gut lief. Jetzt dürfte die kleine Familie das Krankenhaus verlassen. Lavinia ist mit ihrem Sohn zu Hause!

"Wir sind seit gestern zu Hause. Uns geht es soweit gut", heißt es in Lavinias Instagram-Story. "Wir kommen jetzt erstmal richtig an und kommen in den Alltag zu viert rein", verrät die 23-Jährige. Dazu postete sie ein Foto, das einen kleinen Ausschnitt ihres Babys in einem Kinderbettchen zeigt. Schon kurz nach der Geburt berichtete die Zweifach-Mama, dass sie und ihre Familie erstmal Ruhe bräuchten, bevor sie sich mit Informationen bei ihrer Instagram-Community meldet.

Lavinias Sohn ist Silvias 18. Enkel. Auch ihre Schwester Sarafina Wollny (28) erwartet aktuell Nachwuchs. Silvia betont immer wieder, wie sehr sie ihre große Familie liebt, doch hat sie zu all ihren Enkeln denn auch Kontakt? "Zu 99 Prozent ja", enthüllte die Löwenmutter auf Instagram. Sie ließ allerdings offen, zu welchen ihrer Enkel sie wenig bis gar keinen Kontakt hat.

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollnys Partner Tim Katzenbauer mit seiner Tochter Haylie

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollnys Baby

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollnys Sohn

