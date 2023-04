So schafft es Scarlett Johansson, ihre Ehe intakt zu halten!

Sie hat den Bogen raus! Die Schauspielerin Scarlett Johansson (38) hat in Colin Jost (40) ihre große Liebe gefunden. Seit Oktober 2020 können sich die beiden Mann und Frau nennen – sie gingen den Bund der Ehe ein. Das Duo gilt als wahres Vorzeigepaar, und obwohl sich knapp zweieinhalb Jahre Ehe womöglich nicht viel anhören, gilt dies in Hollywood schon als echte Hausnummer. Jetzt offenbart sie während eines Interviews: So schafft es Scarlett, ihre Ehe mit Colin intakt zu halten!

Im Talk mit People schildert die 38-Jährige: "Ich war nie die Person, die genau wusste, was sie von ihrem Partner brauchte oder wollte." Sie habe nie das Gefühl gehabt, dass sie gut einschätzen konnte, ob sie beispielsweise einen mitfühlenden oder humorvollen Partner brauche. "Ich wusste nie, welche fundamentale Eigenschaft bei meinem Gegenüber vorhanden sein muss. Doch als ich das herausfinden konnte, hat das alles für mich verändert", meint sie. Für die Schauspielerin sei das der Schlüssel, eine Beziehung gesund zu halten.

Nicht nur in Bezug auf ihre Beziehung ist sich Scarlett mittlerweile sicher, was sie braucht. Denn auch bezogen auf ihre mentale Gesundheit weiß die Blondine, was ihr guttut. So ist für die "Black Widow"-Darstellerin wohl klar, dass sie sich selbst zuliebe auf Social Media verzichten müsse. Sie äußerte hierzu: "Mein Ego ist einfach zu zerbrechlich dafür."

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson auf einer Award-Show

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson im Jahr 2019

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson im Jahr 2020

