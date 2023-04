Vier Monate nach Geburt: Lena Gercke zeigt schlanken Body!

Lena Gercke (35) heizt ihren Fans mit heißen Urlaubsschnappschüssen ein! Erst im Dezember des vergangenen Jahres war die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin zum zweiten Mal Mama geworden. Bereits einen Monat nach der Geburt hatte das Model mit dem Rückbildungstraining begonnen und konnte schnell erste Erfolge feiern. Dass sich das ausgezahlt hat, bewies sie jetzt: Lena präsentierte stolz ihre schlanke Körpermitte!

Auf Instagram veröffentlichte die 35-Jährige ein paar Aufnahmen von sich aus dem Urlaub. "Vitamin Sea", schrieb die Blondine dazu. Auf den Fotos zeigt sich Lena nur mit einer knappen Bikinihose und einem weißen Crop-Top bekleidet. Ihren durchtrainierten Body stellt sie damit gekonnt in Szene. Von ihren Schwangerschaftspfunden ist nichts mehr zu sehen!

In den Kommentaren bekommt Lena für ihren After-Baby-Body eine Menge Lob. "Ich weiß, es ist dein Beruf, gut auszusehen. Aber nach einer Geburt wieder so schnell in Topform zu sein – Respekt", schrieb ein Fan unter dem Beitrag. "Einfach wunderschön", kommentiere ein weiterer Bewunderer des Models.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, April 2023

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de