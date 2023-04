Vor Schauspielerfolg: Jan Josef Liefers arbeitete backstage

Diese Schauspielkarriere startete in einer Werkstatt! Jan Josef Liefers (58) ist vor allem durch seine Rolle als Gerichtsmediziner Boerne im Tatort Münster bekannt. Als bestes Krimi-Team der Tatort-Kultreihe erhielten der Schauspieler und sein Kollege Axel Prahl (63) 2011 die Goldene Kamera. Mit mehr als 50 Filmen und zahlreichen Serienauftritten hat sich der gebürtige Dresdner zu einem der bekanntesten deutschen Schauspieler hochgearbeitet. Doch seine Karriere fing nicht auf der Bühne, sondern in einer Tischlerei an.

Als Sohn einer Schauspieler-Familie wollte er selbst immer auf der Bühne und bestenfalls vor der Kamera stehen. Doch an einer Schauspielschule wurde er zunächst nicht angenommen. In der Dresdner Semperoper fing er eine Lehre als Tischler an. Der Bühne kam der 58-Jährige damit ein kleines Stück näher. "1980 verließ ich die Schule mit fliegenden Fahnen und tauchte in die Welt ein, in der ich mich bestens aufgehoben fühlte", erzählte er gegenüber Bild.

Nach seiner Ausbildung gelang dem vierfachen Vater die Aufnahme an der renommierten Schauspielschule "Ernst Busch" in Berlin. Als gelernter Tischler zieht er bis heute Vorteile aus der Lehre. Seiner Tochter Lilly hat er nämlich ein Baumhaus im Garten gezimmert und an einem selbstgebauten Möbelstück schreibt er Songs und erinnert sich an alte Zeiten. "Immer erinnert es mich an die Zeit, als die Schauspielerei noch ein Wunschtraum war", sagte er.

Anzeige

Tatort, ARD Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in der "Tatort Münster"-Folge "Limbus"

Anzeige

Getty Images Jan Josef Liefers beim Bayerischen Fernsehpreis 2019

Anzeige

Tatort, ARD Axel Prahl und Jan Josef Liefers im Münster-"Tatort" im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de