Dani Dyer präsentiert stolz ihren XXL-Babybauch im Bikini!

Dani Dyer (26) gönnt sich eine Auszeit vor der Geburt! Die einstige UK-Love Island-Kandidatin ist bereits Mutter eines zweijährigen Sohnes. Schon bald darf sich der kleine Santiago aber über zwei Schwestern freuen: Gemeinsam mit ihrem Partner Jarrod Bowen (26) erwartet die Influencerin eineiige Zwillinge. Allzu lange muss sich die kleine Familie auch nicht mehr gedulden: Bei einem Spa-Tag zeigt Dani nun, wie groß ihre Babykugel schon ist!

Mit ihren rund 3,6 Millionen Instagram-Fans teilt die 26-Jährige einige Schnappschüsse ihres kleinen Erholungstrips. Zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Mutter ließ sie es sich vor der Geburt noch mal so richtig gut gehen. Auf den Aufnahmen wirkt Dani tiefenentspannt und posiert stolz mit ihrem kugelrunden Babybauch, den sie mit einem knappen pinken Bikini in Szene setzt. "So ein schönes Wochenende", schwärmt die werdende Dreifachmama.

Dani ist in ihrer Schwangerschaft aber nicht immer so entspannt – sie hat mit Angstzuständen zu kämpfen! In ihrer Dokumentation "Dani Dyer: Is this Anxiety?" sprach sie ganz offen über ihre psychische Gesundheit. Damit wolle sie auch anderen helfen: "Ich freue mich sehr darauf,[...] andere Mütter kennenzulernen, die mit dem Druck, wie eine vermeintlich 'gute Mutter' aussieht, zu kämpfen haben."

Instagram / danidyerxx Dani Dyer im April 2023

Instagram / danidyerxx Dani Dyer im April 2023

Instagram / danidyerxx Dani Dyer mit ihrem Freund

