Ex als Hochzeitsgast bei William: Prinz Harry eifersüchtig

Prinz Harry (38) veröffentlichte im Januar 2023 seine Memoiren. Seitdem herrscht zwischen ihm und den britischen Royals Funkstille. Mit seinem Vater König Charles III. (74) scheint er sich nun wieder anzunähern, aber sein Bruder Prinz William (40) hat scheinbar kein Interesse, sich mit ihm auszusöhnen. Im Laufe der Zeit habe es zwischen den beiden Prinzen verschiedenen Auseinandersetzungen gegeben. Auch bei William und Prinzessin Kates (41) Hochzeit gab es Momente, die für Harry unerwartet kamen und ihn in ein Gefühlschaos stürzten!

Bei der glamourösen Veranstaltung zu William und Kates Ehren im Jahr 2011 traf Harry auch wieder auf seine Ex-Freundin Chelsy Davy (37). Für sie habe er auch Monate nach der Trennung noch Gefühle gehegt. Dass seine Ex bei der Feier offen angeflirtet und zu Tänzen aufgefordert wurde, setzte dem Prinzen ordentlich zu. "Am Abend packte mich dann die Eifersucht, und das sagte ich ihr auch, woraufhin ich mich nur noch mieser fühlte", beschreibt der Prinz den Abend der Feier in seinen Memoiren "Reserve".

Eine große Zukunft mit Chelsy habe er sich aber nicht vorstellen können, erklärt der Prinz weiter. Er schätzte an ihr, dass sie ein Freigeist war, "wollte aber, dass Chelsy sich änderte, um [der Öffentlichkeit] entgegenzukommen". Harry sei sich auch nicht sicher gewesen, ob sie die ständige öffentliche Beobachtung ausgehalten hätte.

