Für Amira Pocher gehört Ollis Ex-Frau Sandy zur Familie!

Ist Amira Pocher (30) manchmal eifersüchtig auf ihre Vorgängerin Sandy Meyer-Wölden (40)? Seit 2019 ist die Moderatorin mit dem Comedian Oliver Pocher (45) verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Der Entertainer bringt bereits drei Kinder aus der Ehe mit seiner Ex Sandy mit. Gemeinsam mit den Kids unternehmen die einstigen Partner immer mal wieder etwas – auch mal ohne Amira. Die ist deswegen aber nicht eifersüchtig – im Gegenteil!

Olli und Sandy machten vor Kurzem eine gemeinsame Reise mit den Kids, Amira war nicht mit dabei. Fans wollten deshalb wissen, ob es sie nerve, wenn ihr Mann und seine Ex Zeit miteinander verbringen. "Auf gar keinen Fall! Nicht eine einzige Sekunde. Wir sind eine Familie und damit meine ich all seine Kinder und Sandy gehört da natürlich auch dazu. Ich freue mich für ihn, wenn er Zeit mit seinen Kindern in Amerika verbringen kann, und ich würde da niemals im Weg stehen", machte sie in ihrer Instagram-Story mehr als deutlich.

Wie gut Olli, Amira und Sandy sich verstehen, wurde erst vor einigen Wochen deutlich: Sandy lud auch das Ehepaar zu ihrer Geburtstagsfeier in Paris ein. Dort feierten sie ausgelassen und teilten auch diverse Fotos von den Festivitäten.

