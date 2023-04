Herzogin Meghan fand Gang mit Kate und William schwierig

Sie zeigten sich trotz des Streits gemeinsam. Im September 2022 war Queen Elizabeth II. (✝96) verstorben. Der Tod der Königin von England hatte die ganze Welt erschüttert. Nachdem die traurigen Neuigkeiten die Runde gemacht hatten, zeigten sich ihre zerstrittenen Enkel Prinz William (40) und Prinz Harry (38) als Einheit mit ihren Frauen Herzogin Kate (41) und Herzogin Meghan (41). Für Meghan war dieser Tag jedoch nicht leicht!

"Das war die längste Zeit, die sie jemals von den Kindern getrennt waren, und dann auch noch zu wissen, was da draußen gesagt wird – das war sehr schwierig", berichtet ein Insider gegenüber People. Meghan und Harrys Tochter Lilibet Diana (1) war zum Zeitpunkt des gemeinsamen Gangs gerade ein paar Monate alt gewesen.

Auch für Meghans Schwägerin Kate war dieser Tag nicht einfach. In "Our King" berichtet der Royal-Experte Robert Jobson von dem besagten Rundgang der Royals. "Catherine gab gegenüber einem hochrangigen Mitglied des Königshauses zu, dass der gemeinsame Rundgang wegen der schlechten Stimmung zwischen den Paaren eines der schwierigsten Dinge war, die sie je tun musste", heißt es in dem Buch.

