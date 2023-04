Sexy in Rot! Schwangere Rihanna setzt Babybauch in Szene

Rihanna (35) hat es einfach drauf, ihre Schwangerschaftskurven gekonnt zur Schau zu stellen! Die Sängerin ist bereits Mama eines Sohnes, der Anfang 2022 zur Welt kam. Im Februar verkündete die Musikerin dann ziemlich spektakulär beim Super Bowl, dass sie und ihr Partner A$AP Rocky (34) ein zweites Baby bekommen. Nun war das Paar gemeinsam unterwegs: Bei dem Ausflug strahlte die schwangere Rihanna in einem knalligen roten Outfit!

Rihanna und ihr Partner wurden in New York von Paparazzi abgelichtet, als sie zu ihrem Hotel zurückkehrten. Der 34-Jährige wählte im Vergleich zu seiner Freundin eher einen dezenten Look, die "Umbrella"-Interpretin leuchtete währenddessen in Rot: Sie trug einen Zweiteiler, zu dem sie rote Heels und eine glitzernde Tasche in der passenden Farbe kombinierte – darüber warf sie eine flauschige schwarze Jacke.

Für ihren Style bekommt die 35-Jährige regelmäßig Komplimente. Erst vor Kurzem machte das Model Lori Harvey (26) deutlich, wie sehr sie Rihannas Gespür für Mode bewundert. "Sie ist eine Mode-Ikone", schwärmte sie gegenüber People.

Anzeige

TheHapaBlonde / SplashNews.com Rihanna und A$AP Rocky

Anzeige

TheHapaBlonde / SplashNews.com Rihanna, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lori Harvey, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de