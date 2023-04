"Sieht immer toll aus": Prinz William schwärmt von Kate!

Prinzessin Kate (41) begeistert nicht bloß die Öffentlichkeit immer wieder mit ihren tollen Looks! Vor über 20 Jahren lernten sich Prinz William (40) und die stilsichere Britin an der University of St. Andrews kennen und sind seither unzertrennlich. Elf Jahre lang sind sie nun verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Offenbar kann der Thronfolger noch immer nicht genug von seiner Ehefrau bekommen. So süß schwärmt William nun von seiner Kate!

Bei einem Termin in Birmingham mischt sich das royale Paar unter das Volk. Wie ein Video von Greatest Hits Radio News zeigt, wird der Prinz von einer Bürgerin darauf hingewiesen, wie toll doch Kates Outfit aussehe. Daraufhin lächelt William bloß stolz und verkündet: "Oh, sie sieht immer toll aus."

Während ihres Besuches in der englischen Stadt hat Kate sogar einen kleinen Hinweis darauf gegeben, wie ihr Outfit für Charles' (74) Krönung aussieht. In der Talkshow "This Morning" berichtet die Moderatorin Alison Hammond, dass sie gegenüber der Prinzessin ihre Vermutung geäußert habe, dass sie bei dem Event Blau trägt. Darauf habe die dreifache Mama geantwortet: "Ein Hauch von Blau ist dabei".

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in Birmingham im April 2023

Getty Images Prinz William in Birmingham im April 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Februar 2019

