Anya Elsner hat nach GNTM-Teilnahme aus "Fehlern gelernt"

Anya Elsner blickt auf ihre Zeit bei Germany's next Topmodel zurück. Die Berlinerin nahm an der aktuellen Staffel der Model-Show teil, in der zehnten Folge platzte jedoch ihr Traum vom Sieg. Da sie mit ihrer Einzelkämpfer-Art nicht so gut bei ihren Mitstreiterinnen und den Zuschauern ankam, überrascht ihr Rauswurf nicht. "Ich habe gelernt, dass ich mehr aufpassen sollte, wie ich mich präsentiere und was ich in meiner Kommunikation wiedergebe. Ich habe viel falsch gemacht während GNTM, aber habe aus meinen Fehlern gelernt", gesteht sie sich jetzt im Promiflash-Interview ein.

