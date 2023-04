Bald so weit? Jessie J ist "absolut bereit" für ihren Sohn

Jessie J (35) kann die Geburt gar nicht mehr erwarten! Im Januar dieses Jahres hatte der Popstar tolle Neuigkeiten zu verkünden: Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Basketballspieler Chanan Colman erwartet sie ihren ersten Nachwuchs. Sogar das Geschlecht hat die Sängerin schon verraten: Es wird ein Junge! Für die "Price Tag"-Interpretin geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung – 2021 hatte sie bereits eine Fehlgeburt erlitten. Jessie will ihr Baby nun endlich kennenlernen und ist absolut bereit!

Wie Mirror berichtet, gab der "Do It Like A Dude"-Star ganz private Einblicke in die Schwangerschaft: "Mein Sohn ist ein kleiner Zappelphilipp", erklärte sie. Die baldige Mutter verrät außerdem: "Ich fühle mich gut, manchmal ein bisschen unwohl, aber trotzdem absolut bereit." Sie sei sehr zufrieden mit dem Verlauf ihrer Schwangerschaft und genieße diese in vollen Zügen. Auf die Frage, wie lange es noch bis zur Geburt dauert, antwortete die Musikerin: "Ich verrate meinen Geburtstermin nicht, aber ich bin eindeutig nicht mehr weit davon entfernt, deshalb bin ich auch so bereit."

"Jessie ist fest entschlossen, sich durch ihre Schwangerschaft nicht davon abhalten zu lassen, ihre Karriere wieder in Gang zu bringen", verriet eine Quelle. Ihr Plan sei es wohl, einen Dokumentarfilm über sich auf den Markt zu bringen. "In der Dokumentation wird sie über alles sprechen – von der Schwangerschaft, der Fehlgeburt, gesundheitlichen Problemen, Herzschmerz und dem Liebesleben, wie sie in der Öffentlichkeit in Ungnade fiel und ihrem geplanten Comeback", führte der Insider weiter aus.

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Instagram / jessiej Jessie J im Februar 2023

Backgrid / ActionPress Jessie J, Sängerin

