Jessie J teilt nacktes Babybauchfoto aus der Badewanne!

Jessie J (35) gibt wieder private Einblicke in ihre Reise ins Mama-Leben! Zu Beginn des Jahres hatte die Sängerin große Neuigkeiten zu verkünden: Mit ihrem Freund Chanan Colman erwartet sie ihr erstes Kind. Seither gibt die "Domino"-Interpretin ihren Followern auf Social Media gerne Updates zur Schwangerschaft. Selbst mit XXL-Babykugel steht sie noch auf der Bühne und begeistert mit ihren sexy Looks. Nun teilte Jessie wieder ein Bild von ihrem Babybauch und zeigt dabei noch viel mehr!

Auf Instagram postete sie einen Beitrag, der aus verschiedenen Perspektiven einen Blick auf ihren schwangeren Körper gewährt. Auf dem ersten Foto sitzt sie nackt in der Badewanne und verdeckt ihre Nippel mit einer Hand, während sie ein Foto ihrer leicht verzerrten Spiegelung macht. "Ich möchte mich einfach für immer an dieses Gefühl erinnern", verkündet sie. Ihren Babybauch präsentiert sie außerdem von oben, als Nahaufnahme im Video und seitlich mit einem lässigen Spiegel-Selfie, auf dem sie stolz lächelnd in einem Sport-BH und schwarzen Leggings posiert.

"Das sind keine Fotos, sondern Kunstwerke", kommentiert ein begeisterter Follower. Im Netz freut man sich mit der werdenden Mutter, doch ihr Post stößt auch auf Kritik. "Das ist so unangebracht …", findet ein User. Ein Fan verteidigt Jessies Umgang mit ihrer Schwangerschaft: "Das Einzige, was unangebracht ist, ist dein Kommentar […] Schade, dass du ein Problem damit hast, dass eine stolze werdende Mutter ihren schönen schwangeren Körper zeigt."

Instagram / jessiej Jessie J präsentiert ihren Babybauch in der Wanne

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Backgrid / ActionPress Jessie J, Sängerin

