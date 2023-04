Hält sich raus: Das denkt Bachelor-Angelina von Fake-Vorwurf

Kann sie Rebecca Ries verstehen? In der vergangenen Folge von Der Bachelor ging es spannend zu: In der Nacht der Rosen eröffnete Rebecca dem Junggesellen David Jackson, dass ihre Mitstreiterin Chiara Dülberg keine ernsten Absichten habe und nur für Fame da sei. Der Dubai-Auswanderer ließ sich davon nicht beirren und nahm Chiara mit in die nächste Runde. Doch wie kam das Drama bei der Kandidatin Angelina Utzeri an?

Promiflash hakte bei der heimlichen Favoritin nach, da sie sich bisher aus dem Ganzen rausgehalten hat. Sie denkt, dass Rebecca in dem Moment nur das Beste für David wollte. "Wer letztendlich zu ihm passt, muss David aber selbst entscheiden und ob er das von äußeren Meinungen beeinflussen lässt, ist seine Sache", betonte Angelina zudem. Sie könne Rebecca insoweit nachvollziehen, dass Chiara "eine starke Persönlichkeit und einen starken Charakter" hat. "Die ganze Zeit ist eine Extremsituation, in der meines Erachtens jede einfach nur versucht, ihr Bestes zu geben, in der kurzen Zeit, die man mit David hat", schloss Angelina ab.

Bachelor David hat sich trotz der Warnung letztendlich für Chiara entschieden und Rebecca nach Hause geschickt. "Es war für mich genau wie für die Frauen eine intensive und emotionale Phase. In dieser Phase habe ich mein Bauchgefühl über alles gestellt und meine Entscheidung stand bereits fest", erklärte er Promiflash.

