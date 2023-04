Jennifer Lawrence präsentiert ihre Beine im Minikleidchen

Jennifer Lawrence (32) beweist ihren Sinn für Mode. Die Schauspielerin geht seit 2018 an der Seite von Cooke Maroney durchs Leben. Mittlerweile sind der Kunsthändler und die "Red Sparrow"-Darstellerin glücklich verheiratet, seit 2022 sind die zwei sogar Eltern eines Sohnes. Auch wenn die Beauty ihr Mama-Dasein seitdem in vollen Zügen genießt, war es nun doch an der Zeit, Schnuller und Babyflasche zur Seite zu legen und sich in Schale zu werfen: Jennifer zog auf einem Red-Carpet-Event in einem schwarzen Minikleid alle Blicke auf sich!

In Las Vegas fand Anfang dieser Woche die CinemaCon statt, zu der auch einige hochkarätige Gäste geladen waren – unter anderem die "Don't Look Up"-Darstellerin. Die 32-Jährige erschien in einem schwarzen kurzen Kleid auf dem Event, das ab der Taille aufgebauscht ihre Figur umspielte. In dieser Robe kamen ihre langen Beine, die durch eine transparente dunkle Strumpfhose schimmerten, besonders gut zur Geltung. Diesen Look peppte sie mit einer glitzernden Statement-Kette und rosafarbenen Pumps auf.

Aber Jennifer kann auch anders! So wurde die Schauspielerin noch vor wenigen Tagen in Jeans und T-Shirt mit einer lässigen Cap gesehen. In diesem entspannten Outfit schob die Mama den Kinderwagen mit ihrem Sohnemann darin vor sich her und gab dabei eine gute Figur ab.

Getty Images Jennifer Lawrence im April 2023

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Fernando Ramales / BACKGRID / ActionPress Jennifer Lawrence, April 2023

