Hautenges Dress: Holly Hagan präsentiert ihren Babybauch!

Holly Hagan (30) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Anfang des Jahres verkündete sie die süße Nachricht, dass sie zusammen mit ihrem Ehemann Jacob Blyth den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Im Netz nimmt die Geordie Shore-Bekanntheit ihre Fans durch ihren Alltag als Schwangere mit und verriet auch schon, dass sie sich auf einen kleinen Jungen freuen darf. Nun setzt Holly ihren Babybauch ganz stolz in Szene.

Auf Instagram zeigt sich der Realitystar in einem aufreizenden Outfit: In einem hautengen rosafarbenen Kleid mit großen Cut-Outs und tiefem Ausschnitt fotografiert Holly sich im Spiegel. Das Foto bringt ihren inzwischen recht großen Babybauch perfekt zur Geltung. Darunter freut die Bald-Mama sich auch merklich darüber, dass ihre Kugel jetzt so sichtbar ist: "Finally popped" (zu Deutsch etwa: "Endlich gewachsen").

Inzwischen ist Holly auch schon im neunten Schwangerschaftsmonat – klar also, dass ihr Bauch sich mittlerweile so deutlich abzeichnet! Im vergangenen Monat hatte die 30-Jährige noch über die Größe ihrer Kugel geklagt: "Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich eine richtige Beule habe! Ich habe ungefähr 100 Fotos gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, ja, das sieht wie eine Beule aus."

