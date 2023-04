Rückschlag? Gustav stürzt im "Prominent getrennt"-Halbfinale

Das tat weh! Bei Prominent getrennt kämpfen Ex-Paare gemeinsamen um den Sieg der Realityshow und die Gewinnsumme. Nach mehreren Wochen voller Schweiß und Tränen schaffte es auch das einstige Bachelor in Paradise-Traumpaar Karina Wagner (27) und Gustav Masurek (34) ins große Halb-Finale. Bei einem letzten kräftezehrenden Spiel kämpften sie gegen Gloria Glumac und Nicola Glumac um den Einzug ins Finale. Doch dann der Schock: Gustav verletzte sich!

Bei dem Spiel müssen die Ex-Paare einen Parcours bauen. Der Haken dabei: Sie dürfen beim Überqueren des Parcours den Rasen nicht berühren. Doch nach nur wenigen Minuten rutscht Gustav auf einem Heuballen aus und stürzt kurzerhand auf den harten Boden. Aber Aufgeben kommt für den 33-Jährigen nicht infrage! Trotz seiner Verletzung kämpfen Karina und er weiter – doch ohne Erfolg. Schlussendlich sichern sich Gloria und Niko den Platz im Finale.

Dennoch scheint zwischen den beiden kein böses Blut zu herrschen. In einem letzten Interview in der Villa geben beide verschmitzt zu, gerne in der Nähe des jeweils anderen zu sein. Außerdem plaudert Gustav aus: "Ich weiß, egal was ist, dass wir ein gutes Team sind." Doch wie geht es jetzt weiter? "Ich bin gespannt, was da noch so kommt", erklärt Karina.

