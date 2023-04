Verena Kerths Fans sind enttäuscht von Diät-Pillen-Werbung!

Das hat sich Verena Kerth (41) wohl anders vorgestellt! Seit einigen Monaten wird es nicht still um die deutsche Moderatorin: Erst hatte sie sich während der Dschungelcamp-Dreharbeitem im Januar mit ihrem Liebsten Marc Terenzi (44) verlobt, dann machte dieser einige Negativschlagzeilen mit Missbrauchsvorwürfen. Nun steht die Blondine selbst unter Beschuss: Im Netz wirbt sie für ein Abnehm-Wundermittel – und ihre Fans sind davon ganz und gar nicht begeistert!

Auf Instagram teilt die 41-Jährige ein Werbevideo für Diät-Gummibärchen: "Hilft euch nicht nur den Hunger zu bändigen, sondern schmeckt auch noch lecker", schreibt sie begeistert unter ihren Clip. Dass sie dafür wirbt, finden zahlreiche Fans aber total daneben. "Schade, dass man echt mit so einem Müll werben muss und sich damit einfach unsympathisch macht" und "Die Dinger erleichtern nur den Geldbeutel deiner Follower", kommentieren zwei empörte User. Eine weitere Followerin meint, dass sie der Blondine nun nicht mehr folgen will: "Jetzt bin ich echt enttäuscht... und zack, Glaubwürdigkeit ist weg."

In ihrem Video strahlt Verena ganz unbeschwert und total happy in die Kamera – vor wenigen Wochen sah das wohl noch ganz anders aus. Sie brach aufgrund der großen Belastung der vergangenen Monate zusammen: "Kann man nachvollziehen, oder? Wenn man die Berichterstattung der letzten Tage so verfolgt, ist das nur menschlich", erklärte sie kürzlich gegenüber RTL.

Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

Anzeige

Instagram / verenakerth Marc Terenzi und Verena Kerth im April 2023 auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de