Cara Delevingne in neuem Look am "American Horror Story"-Set

Sie sieht ganz anders aus! Cara Delevingne (30) ist als Model weltweit bekannt und schwebte bereits über den ein oder anderen Laufsteg. Doch dass die Beauty nicht nur modeln kann, bewies sie jetzt. Die Britin wirkt tatsächlich in der zwölften Staffel der US-amerikanischen Serie American Horror Story mit und stand für das Format nun in New York City vor der Kamera. Dabei zeigte sie sich in einem ungewohnten Look: Cara war am Set fast nicht zu erkennen!

Wie Bilder zeigen, die Just Jared vorliegen, präsentierte sich die 30-Jährige ziemlich dunkel. Auf den Bildern trägt das Model eine etwa schulterlange schwarze Perücke mit Pony, einen schwarzen Mantel und ebenso schwarze Leggings. Zudem setzte sich die Runway-Queen eine rote große Sonnenbrille auf, zog sich rote lederne Handschuhe über die Hände und – sehr auffällig – stolzierte auf knallroten High Heels umher. Co-Star Emma Roberts (32) war am Set dagegen etwas dezenter unterwegs: Sie trug einen grauen Mantel, eine rosafarbene Mütze und schwarze Stiefel.

Caras Fokus auf das Schauspiel kommt nun wohl alles andere als überraschend, schließlich hatte die Schönheit bereits vor Kurzem bekannt gegeben, dass sie eine Karriere abseits der Laufstege anstrebe. Jedoch ist die 30-Jährige kein Neuling in der Serien- und Filmwelt – sie wirkte bereits in Streifen wie Suicide Squad mit.

