Fata Hasanović widmet ihrem ungeborenen Baby süße Zeilen!

Fata Hasanović (28) ist schon jetzt total verliebt! Die Dubai-Auswanderin und ihr Partner Izi erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Inzwischen hat die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich – und leidet ein bisschen unter den Symptomen: Vor allem die Stimmungsschwankungen machen ihr ordentlich zu schaffen. Trotzdem freut die Mami in spe sich natürlich riesig auf ihren Nachwuchs: Jetzt widmete Fata ihrem Baby einen süßen Brief...

Via Instagram veröffentlichte die Influencerin eine hübsche Fotoreihe: Hier stellt sie in einem pinkfarbenen Zweiteiler ihren Babybauch zur Schau. "Mein Kind, ich schreibe dir diesen Brief, bevor du überhaupt auf diese Welt gekommen bist, weil ich schon jetzt so viel Liebe für dich empfinde", betont sie in der Bildunterschrift. "Du bist der wertvollste Schatz in meinem Leben und ich kann es kaum erwarten, dich in meinen Armen zu halten und dich zu umarmen."

Weiter schwärmte Fata: "Ich habe so viele Träume und Hoffnungen für dich. Ich möchte, dass du glücklich bist, dass du deine Träume verwirklichen und die Welt entdecken kannst." Sie möchte ihrem Kind eine sichere und liebevolle Umgebung bieten, in der es wachsen und gedeihen kann. "Aber vor allem möchte ich dir sagen, dass ich dich bedingungslos liebe. Ich werde immer für dich da sein, egal was passiert."

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Model

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Anzeige

Instagram / fata Fata Hasanović und ihr Partner Izi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de