Cooles Paar: Prinzessin Kate und William gehen klettern!

Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) stellen ihr Geschick unter Beweis! Das royale Pärchen bereitet sich wohl gerade auf die große Krönung von König Charles III. (74) vor, die nächste Woche stattfindet. Bis dahin geht das Ehepaar aber noch seinen Pflichten nach. Jetzt besuchten sie etwa eine freiwillige Bergrettung in Wales: Dabei zeigten William und Kate total lässig ihre Kletterkünste!

Am Donnerstag besuchten die Cambridges eine Gemeinde in Südwales, wo Freiwillige regelmäßig Wanderer und Bergsteiger im nahegelegenen Gebirge schützen. Dabei ließen es sich William und Kate nicht nehmen, auch in Outdoor-Kleidung zu schlüpfen und das Abseilen und die medizinische Untersuchung zu trainieren. An einer Rettungsvorführung mit Suchhunden nahmen die beiden ebenfalls teil!

Vor allem Kate machte bei dieser Übung eine super Figur. Die beeindruckenden Fotos zeigen die dreifache Mutter in Jeans, Wanderstiefeln und einer roten Regenjacke. Selbst beim Abseilen von einem Hang verlor die Prinzessin ihr strahlendes Lächeln nicht und bewies ihre Sportlichkeit.

Getty Images Prinzessin Kate beim Klettern

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei der Bergrettung

Getty Images Prinzessin Kate, April 2023

