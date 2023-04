Nach Date mit Melissa: "Temptation Island"-Adrian onaniert

Ist das schon Fremdgehen? Die aktuelle Temptation Island-Staffel ist momentan in vollem Gange. Auch Adrian Loevenich und Charline Grothe wollen ihre Beziehung auf die Probe stellen. Bislang hält der Muskelmann sich aber nur bedingt zurück – stattdessen flirtet er, was das Zeug hält, und macht auch kein Geheimnis daraus, dass er die Verführerinnen total heiß findet. Offenbar hat es ihm vor allem Melissa (26) so angetan, dass Adrian sich nach dem Date einen runterholen musste!

Nach dem Date mit Adrian nahm Melissa sich eine Verführerin beiseite und berichtete aufgeregt von dem Ereignis: "Er war so heiß und so geil während der Autofahrt, dass er sich einfach... als wir ankamen, musste er sich auf Toilette einen runterholen, damit er klarkommt und sich konzentrieren kann", meinte die Blondine und ging noch weiter ins Detail: "Er meinte, er hält es nicht mehr aus, weil er so geil ist die ganze Zeit."

Aber nicht nur Adrian sei bei dem heißen Date ein bisschen durchgedreht. "Bei Siria und Louis war es genauso", plaudert Melissa weiter aus. Was die Freundinnen von Adrian und seinem Mitstreiter dazu wohl sagen werden? Schließlich waren Charline und Tatum Sara sowieso schon nicht erfreut über die vorherigen Bilder.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

