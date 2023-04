Schlüpper-Pic: Salma Hayek gratuliert Channing Tatum zum 43.

Über diese Geburtstagsgrüße wird sich Channing Tatum sicherlich besonders gefreut haben! Der Schauspieler gilt als absoluter Frauenschwarm – vor allem mit der Magic Mike-Filmreihe begeistert er seine Fans. Der neueste Streifen "Magic Mike's Last Dance", in dem Salma Hayek (56) neben Channing die Hauptrolle spielt, erschien erst in diesem Jahr. Nun feierte der Muskelmann seinen 43. Geburtstag. Zu diesem Anlass gratulierte sein Co-Star Salma mit einem lustigen Foto!

Salma teilte ein Foto auf Instagram, auf dem sie und Channing zu sehen sind. Beide spannen ihre Muskeln an – während die Brünette aber angezogen ist, trägt der Hottie nichts außer einer knappen Unterhose und gibt damit den Blick auf sein komplett durchtrainiertes Sixpack frei. "Diejenigen von uns, die nicht täglich Sport machen, haben ihre Klamotten anbehalten", witzelte die 56-Jährige und gratulierte ihrem Kollegen.

Salmas Fans feierten den lustigen Schnappschuss und äußerten ihre Begeisterung in der Kommentarspalte des Beitrags. "Ich bin nicht stolz darauf, wie viel ich gerade rangezoomt habe", scherzte beispielsweise eine Followerin.

Getty Images Channing Tatum im März 2023 in Beverly Hills

Getty Images Salma Hayek

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

