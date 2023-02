Channing Tatum sollte sich bei Zahnarzttermin ausziehen!

Ein spontaner Striptease? Schauspieler Channing Tatum (42) erlangte als Stripper Magic Mike in den gleichnamigen Filmen internationale Berühmtheit. Die Filme basieren jedoch nicht auf einer frei erfundenen Geschichte – sie sind angelehnt an Channings frühere Erfahrungen als 18-jähriger Stripper! Er spielt sich also selbst in der Hauptrolle. Das führt allerdings manchmal zu unangenehmen Situationen: Eine Zahnarzthelferin bat ihn, sich während eines Termins auszuziehen!

In einem Interview mit On Demand Entertainment auf Twitter erzählt Channing von seinem ungewöhnlichen Zahnarztbesuch. Die Zahnarzthelferin soll zunächst hereingekommen sein und gesagt haben, dass sie ihm seine Jacke abnehme. Daraufhin soll sie gemeint haben: "Sie können den Rest ausziehen." Der "21 Jump Street"-Star wäre kurz geschockt gewesen und hätte dann versucht, die Situation mit einem Lachen zu entschärfen. Ihm sei es sehr unangenehm gewesen, dass die Helferin ihn später behandeln würde.

Der "Sexiest Man Alive" des Jahres 2012 tanzt nun seinen letzten Tanz. Aktuell ist er mit "Magic Mike – The Last Dance“ in den Kinos zu sehen. Das Revival mit Channing in der Rolle des Strippers ruft den Fans seine sexy Erscheinung wieder in Erinnerung. Doch für Channing ist es das letzte Mal, dass er strippt.

Anzeige

Getty Images Channing Tatum im Juni 2022

Anzeige

CapitalPictures / ActionPress Amber Heard und Channing Tatum in "Magic Mike XXL"

Anzeige

Warner Bros. Channing Tatum mit Salma Hayek in "Magic Mike's Last Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de