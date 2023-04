Sofia Vergaras Ex Nick Loeb kämpfte vergeblich um Embryos

Neue Schlagzeilen um Sofia Vergaras (50) Ex! Heute ist die Modern Family-Darstellerin glücklich mit ihrem Schauspielkollegen Joe Manganiello (46) verheiratet. Auch mit ihrem Verflossenen Nick Loeb (47) ist die Beauty fast so weit gegangen: Sie waren verlobt und wollten sogar gemeinsame Kinder bekommen. Dafür unterzog das Paar sich einer In-vitro-Fertilisation, doch kurz vor der Einpflanzungsprozedur 2014 trennten die beiden sich. Die Embryos werden nach wie vor von einer Kinderwunschklinik verwahrt – nun versuchte Nick mit einer Klage an sie heranzukommen...

Radar Online berichtet: Nick soll erneut gegen das ART Reproductive Center von Beverly Hills geklagt haben, damit man ihm die eingefrorenen Embryos aushändigt. Doch der Richter des Los Angeles Superior Court wies sein Anliegen diese Woche ab. Wieso? Weil er das ausdrückliche Einverständnis seiner Ex Sofia bräuchte, um an die Embryos heranzukommen. Diese Regel hatten die beiden schon vor Jahren schriftlich vereinbart.

Das war längst nicht der erste Versuch von Nick! Nach ihrer Trennung reichte er mehrere Klagen gegen Sofia ein – er forderte, ihre Embryos allein zum Leben erwecken zu dürfen. Der Serien-Star hat jedoch nie nachgegeben. Glaubt ihr, er wird jemals aufgeben? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Nick Loeb bei einer Filmpremiere in NYC im März 2015

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara und Nick Loeb, 2014

Anzeige

Getty Images Nick Loeb und Sofia Vergara bei den Golden Globes, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de