Anna Loos wollte Jan Josef bei "The Masked Singer" umarmen!

Das gab es bei The Masked Singer noch nie! Aktuell schlüpfen in der Rateshow wöchentlich wieder Prominente in ein für sie angefertigtes Kostüm und singen auf der großen Showbühne. Bereits in der ersten Show hatte Jan Josef Liefers (58) seine Känguru-Maske lüften müssen. Auch gestern Abend musste ein Star wieder seine Identität preisgeben. Unter dem Seepferdchen steckte niemand Geringeres als die Frau des Tatort-Stars Anna Loos (52)! So war es für Anna gemeinsam mit Jan Josef bei "The Masked Singer" teilzunehmen!

In Show eins musste die Schauspielerin mit ansehen, wie ihr Liebster direkt vor ihren Augen ausschied. Wie Anna nach ihrer Demaskierung verrät, sei ihr dabei durch den Kopf gegangen: "Oh nein, er kann doch nicht in der ersten Folge raus sein." In der Situation habe sie beinahe ihre Identität verraten, denn sie habe Jan Josef umarmen wollen! "Ich dachte dann: 'Auf gar keinen Fall machst du das'", entsinnt sie sich. Die 52-Jährige habe Angst gehabt, dass das viel zu auffällig sein würde.

Doch gerade Annas damaliges Zögern habe Rate-King Rea Garvey (49) stutzig gemacht. Aus diesem Grund sei er ihr erst auf die Schliche gekommen. Die Sängerin zeigt sich darüber überrascht. "Und das hast du gesehen?", fragt sie den Iren lachend.

ProSieben / Willi Weber Anna Loos bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Jan Josef Liefers und Anna Loos im Dezember 2021

Getty Images Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2022

