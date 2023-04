Trailer: So spannend wird neue "And Just Like That"-Staffel

Es gibt tolle Neuigkeiten für alle Sex and the City-Fans! And Just Like That – das Sequel der beliebten Serie und der gefeierten Filme – geht schon bald in eine zweite Runde: Nach der ersten Staffel schlüpften die Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York) und Co. für eine weitere Season in ihre ikonischen Rollen. Jetzt wurde nicht nur der Starttermin, sondern auch der erste Trailer veröffentlicht – und der hat es in sich!

Sarah Jessica veröffentlichte den Trailer jetzt auf ihrem Instagram-Profil: In dem kurzen Clip werden neben den bereits bekannten Lieblingen auch einige neue Charaktere vorgestellt. Doch ein Moment dürfte den Fans besonders ins Auge gestochen sein: Am Ende des Videos trifft Carrie nämlich auf ihre einstige Liebe Aidan. "Manche Dinge lässt man besser in der Vergangenheit – aber vielleicht ja nicht alles", deutet Carrie an. Ob es also ein großes Liebescomeback zwischen den Serienfiguren geben wird?

Allzu lange müssen sich die Fans der Serie auch nicht mehr gedulden. "Die zweite Staffel von 'And Just Like That' – diesen Juni auf Max", gab die Hauptdarstellerin zudem bekannt. Ob die neuen Folgen zu diesem Zeitpunkt dann auch schon in Deutschland abrufbar sein werden, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Anzeige

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "And Just Like That"-Set

Anzeige

Splash News / Action Press John Corbett und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker auf der Premiere von "Hocus Pocus 2"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de