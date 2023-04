Wie bitte? Heidi Klum lutscht im Netz an einem Würstchen!

Heidi Klum (49) sorgt mal wieder für Aufsehen! Auf ihrem Instagramprofil, dem 10,8 Millionen Menschen folgen, gibt die Jurorin Einblicke in ihre Modeljobs, die aktuelle Germany's next Topmodel-Staffel oder ihre Beziehung zu Ehemann Tom Kaulitz (33). Vor allem in den vergangenen Wochen zog die Wahlamerikanerin mit seltsamen Beiträgen im Netz viel Aufmerksamkeit auf sich. Unter anderem veranstaltete die Blondine ein fragwürdiges Q&A, bei dem sie ein wenig beschwipst gewesen zu sein schien. Und warum lutscht Heidi jetzt an einem Wiener Würstchen?

Auf ihrem aktuellsten Schnappschuss auf Instagram sieht man die Modelmama, wie sie sich genüsslich ein Wiener Würstchen in den Mund schiebt. Dabei hat sie den Blick nach oben gerichtet und ihre Lippen sind gespitzt. Auf dem Teller vor dem Promi befindet sich die traditionelle Beilage zu der Wurstspezialität: Kartoffelsalat. "Könnt ihr sagen, wo ich bin, ohne dass ich euch sage, wo ich bin?", gibt Heidi ihren Fans in der Bildunterschrift ein Rätsel auf. Allerdings hat die Laufsteg-Queen die Kommentarfunktion mittlerweile eingeschränkt. Ob das etwa daran liegt, dass die User das Bild anders interpretieren?

Freche Beiträge sind einfach auch ein bisschen zu Heidis Markenzeichen geworden. Neben einem Video, in dem die GNTM-Jurorin auf ihre Brüste zoomt, hatte sie auch einen Clip veröffentlicht, in dem sie in einem steinchenbesetzten Tanga tanzt. An Ostern präsentierte sich die 49-Jährige als sexy Häschen: oben ohne und mit Hasenohren!

Heidi Klum im April 2023

Heidi Klum, Model

Heidi Klum im April 2023

