21. Todestag: Gemma Atkinson teilt letzte Momente mit Papa

So erlebte Gemma Atkinson (38) die letzten Momente ihres Vaters. Mit 17 Jahren musste die Schauspielerin den Verlust ihres Papas verkraften. Der starb überraschend mit gerade einmal 52 Jahren an einem Herzinfarkt. Jedes Jahr zu seinem Todestag erinnert sich die Britin an ihn. 2023 ist nun sein 21. Todestag – und Gemma erzählt ihren Fans, wie ihre letzten gemeinsamen Augenblicke waren.

In ihrer Instagram-Story teilt Gemma eine niedliche Erinnerung, auf der sie als Kind von ihrem Papa geknuddelt wird. Dazu schreibt sie einen langen Text und erzählt: "Heute vor 21 Jahren saß ich neben deinem Krankenhausbett und wir teilten einen Mars-Riegel und lachten. Du solltest am nächsten Tag nach Hause kommen. Ich gab dir einen Kuss, sagte, dass wir uns morgen sehen und ging. Ein paar Stunden später rief die Klinik meine Mutter an, um ihr zu sagen, dass du gestorben bist." In dem Moment sei ihre Welt zusammengebrochen, meint die 38-Jährige.

Das Traurigste sei für Gemma aber, dass ihr Vater nie seine Enkel kennenlernen konnte. Mit ihrem Partner Gorka Márquez hat sie eine kleine Tochter. Aktuell erwartet die beiden sogar schon Baby Nummer zwei. "Ich dachte, du wärst für immer da. Zumindest um deine Enkel zu treffen und mich zum Altar zu führen", meint die "Emmerdale"-Darstellerin.

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson als kleines Mädchen mit ihrem Vater

Instagram / gorka_marquez Gorka Márquez und Gemma Atkinson im Januar 2023

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson und ihr verstorbener Vater

