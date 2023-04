Geht es noch cooler? Prinzessin Kate liefert Pizza aus!

Prinzessin Kate (41) ist immer wieder für eine Überraschung gut! Die Gattin von Prinz William (40) erfreut sich unter den Royal-Fans großer Beliebtheit. Mit ihrer lockeren, warmherzigen, aber dennoch eleganten Art erobert die dreifache Mutter die Herzen der Menschen bei ihren Terminen im Sturm. Dabei ist Kate immer für jeglichen Spaß zu haben – zudem zeigt sie keine Scheu, mit anzupacken. Zusammen ihrem Göttergatten spielte Kate nun die Pizzabotin!

Die Eheleute besuchten am Donnerstag zusammen den Dowlais Rugby Club in Wales. Die Mitarbeiter riskieren tagtäglich ihr Leben, um Wanderer und Bergsteiger in den Höhen von Wales gegebenenfalls zu retten. Kate und William hielten mit dem Team einen kleinen Plausch – zudem nahmen sie ganz ungeniert an den Trainingsaktivitäten teil. Danach sorgte das Paar noch für eine kleine Stärkung. Vor dem Club stand ein kleiner Pizzawagen, wo die beiden die Köstlichkeiten bestellten und den fleißigen Arbeitern anschließend auch brachten.

Vor allem Kate machte nicht nur als coole Pizzabotin eine gute Figur, sondern auch zuvor bei einer freiwilligen Bergrettung. Dafür schlüpften die 41-Jährige und auch ihr Mann in die passende Outdoor-Kleidung. Zusammen hatten sie das Abseilen und die medizinische Untersuchung trainiert.

James Whatling / MEGA Prinz William und Prinzessin Kate im April 2023

James Whatling / MEGA Prinzessin Kate im April 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei der Bergrettung

