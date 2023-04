Mehrgenerationen-Haushalt: Sonya Kraus wohnt bei ihrer Mama!

Sonya Kraus (49) weicht ihrer Mutter nicht von der Seite. Seit 1998 steht die Moderatorin bereits im Fokus der Öffentlichkeit. Doch viel ist dennoch nicht über das Privatleben der einstigen "Glücksrad"-Bekanntheit bekannt. Nur selten gibt sie persönliche Informationen preis. Jetzt machte sie eine Ausnahme: Sonya verriet, dass sie noch immer bei ihrer Mutter wohnt – zusammen mit ihrer eigenen Familie!

Im Interview mit Bild spricht die 49-Jährige offen über ihre Kindheit. Schon früh musste der TV-Star mit Schicksalsschlägen umgehen und lernen, selbstständig zu sein. Doch auf eines wollte sie auch als Erwachsene nicht verzichten: Ihre Mutter. "Ich habe mir ein Haus gekauft und natürlich ist meine Mama mitgekommen. Ich bin ja so ein Mama-Kind", plaudert die Moderatorin aus. Sonya könne sich ein Leben ohne ihre Mutter einfach nicht vorstellen. "Was mich definitiv aus der Bahn werfen würde, wenn meiner Mama was passiert", betont sie.

Das Zusammenleben sei für ihren Partner und ihre beiden Söhne auch gar kein Problem. "Das klappt super! Wenn wir beide unterwegs sind, schwingt Oma die Zepter. Sie kümmert sich um alles. [...] Wir könnten gar nicht so frei sein ohne meine Mama, die mit knapp 80 alles noch macht", schwärmt Sonya von ihrem Mehrgenerationen-Haushalt. Daher sei sie sehr dankbar, ihre Mutter zu haben.

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus, April 2023

ActionPress Sonya Kraus im Juni 2022 auf Mallorca

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus, Oktober 2022

