Nico Legat hatte vor "Temptation Island" Streit mit Familie!

Wer hätte das gedacht! Nico Legat und Sarah Liebich testen aktuell ihre Beziehung bei Temptation Island. Die Blondine hat schon einiges einstecken müssen – beim ersten Lagerfeuer sah sie Bilder ihres Partners, die ihr gar nicht gefielen. Sie bezeichnete das Verhalten des Sohns von Thorsten Legat (54) sogar als beschämend und unreif. Nun gibt Sarah ein weiteres Detail zu ihrem Freund preis: Vor Temptation Island herrschte zwischen Nico und seinen Eltern Funkstille!

In ihrer Instagram-Story schreibt die Beauty: "Vor und während des Drehs bestand aufgrund eines Streits kein Kontakt zu seiner Familie." Ein neugieriger Fan wollte außerdem wissen, was sie von Thorstens Aussage bezüglich ihrer Familie halte. "Unsere Familien kennen sich nicht, warum also urteilen", schreibt Sarah. Sie habe Nicos Familie nie schlechtgeredet. "Ich habe nur gesagt: 'Er hat durch mich eine tolle Familie gefunden'", stellt die Blondine klar.

Dabei bezieht sie sich auf eine Instagram-Story von Nicos Vater: In einer der Folgen berichtete Sarah, dass Nico bei ihr eine tolle Familie gefunden habe. Thorsten, der ein Foto davon auf Social Media teilte, kommentierte diese Aussage mit einem klaren "Nein".

