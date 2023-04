Sänger Heino will jetzt mit Ballermann-Songs durchstarten!

Heino (84) will noch mal so richtig loslegen! Der Schlagersänger steht schon seit etlichen Jahren auf der Bühne. In den 1960er-Jahren feierte er seinen großen Durchbruch und veröffentlichte seitdem zahlreiche Hits, zu denen etwa "Blau Blüht Der Enzian" gehört. Nun wagt sich der Musiker aber auf unbekanntes Terrain: Heino hat neue Songs aufgenommen und will damit nach Mallorca zum Ballermann!

Der 84-Jährige hat für sein neues Album "Lieder meiner Heimat" 15 große Malle-Hits neu eingesungen. Auftritte an der Playa sind im Sommer auch geplant! "Ich habe mein Leben lang die alten Volkslieder gesungen und tue dies auch immer noch. Aber man muss auch akzeptieren, dass für die junge Generation Ballermann-Songs wie 'Layla' die neuen Volkslieder sind", erklärt Heino gegenüber Bild.

Zuletzt stand gerade das Lied "Layla" in der Kritik, da es – wie viele andere Songs aus dem Genre – Frauenfeindlichkeit verherrlicht. "10 nackte Friseusen" zählt auch dazu, das Heino ebenfalls neu aufgenommen hat. Er findet es aber nicht sexistisch: "Es ist ein Liebeslied auf die Damen einer ganzen Zunft und als Kompliment gemeint. In meinen Augen ist es nicht sexistisch, ein Loblied auf die nackten Körper hübscher Frauen zu singen. Das tue ich gern und mit meiner ganzen Bewunderung für das schöne Geschlecht", rechtfertigt er sich.

Getty Images Heino, Sänger

Getty Images Heino bei einem Event in Dortmund im April 2019

Getty Images Heino, Sänger

