Am "The Crown"-Set: William und Kates Darsteller gesichtet!

Bald geht The Crown in die sechste Runde! In der beliebten Netflixserie wird die Geschichte der royalen Familie Großbritanniens gezeigt. Die fünfte Staffel handelte von Prinzessin Diana (✝36) und König Charles' (74) problematischer Beziehung in den 90er-Jahren. Nun soll es sich unter anderem um Prinz William (40) und Herzogin Kates (41) Liebesbeziehung drehen. Die Dreharbeiten sind bereits in vollem Gange – diese Schauspieler stehen jetzt als William und Kate vor der Kamera!

Ed McVey und Meg Bellamy wurden jetzt bei den Dreharbeiten am St Andrews College fotografiert. Die beiden britischen Schauspieler stellen William und Kate in deren Uni-Zeit dar – wo die Liebesbeziehung des royalen Pärchens begann. Auf den Schnappschüssen vom Set wird wohl gerade eine der ersten Szenen der beiden gedreht: Ganz verliebt blickt der Darsteller seiner Serien-Kollegin hinterher, die mit einem Buch unter dem Arm über den Campus läuft.

Womöglich wird auch Prinz Harry (38) bald die romantischen "The Crown"-Szenen über seinen Bruder sehen – denn der Skandal-Royal ist wohl ein kleiner Fan der Serie! "Ja, ich habe mir tatsächlich 'The Crown' angesehen", hatte der Rotschopf in der "Stephen Colbert's Late Show" vor wenigen Wochen zugegeben.

Anzeige

Getty Images Meg Bellamy, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Meg Bellamy und Ed McVey bei den "The Crown"-Dreharbeiten

Anzeige

Getty Images Prinz William im August 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de