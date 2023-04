Bam Margera will keinen Alkohol und Drogen mehr konsumieren

Setzt bei Bam Margera (43) nun doch die Vernunft ein? Der Co-Moderator von Jackass machte vergangenen Sommer mit unangenehmen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Er war zweimal aus einer Entzugsklinik ausgebrochen. Nach dem Ende seiner Therapie verhielt sich der Skateboarder weiterhin auffällig: Er soll seinen Bruder mehrfach angegriffen und bedroht haben. Daraufhin habe er sogar angekündigt, ihn zu töten. Diese Woche hatte sich der Stuntman wohl besonnen und der Polizei gestellt. Bam schwört jetzt dem Trinken und dem Meth-Konsum ab!

Wie TMZ berichtete, gab der Skateboard-Profi am Freitag eine Reihe von Erklärungen ab, in denen er zunächst behauptete: "Mein Bruder hat mich zu Unrecht beschuldigt, Meth zu konsumieren." Er habe sich auf die Substanz testen lassen und die Ergebnisse seien negativ gewesen. Außerdem wolle Bam seinem Sohn Phoenix zuliebe mit dem Trinken aufhören. Er gestand sich ein, dass er mit seiner Familie Probleme gehabt habe, an denen er nun arbeiten möchte.

Des Weiteren lobte der Filmemacher seine derzeitige Freundin Jessica dafür, dass sie ihm während seines jüngsten Dramas den Rücken gestärkt hat: "Ausnahmsweise treffe ich mich mal nicht mit einem stolzierenden Flittchen." Sie habe ihm geholfen, einen guten Anwalt zu organisieren, der ihm bei seinem laufenden Fall mit seinem Bruder hilft.

Instagram / bam__margera Bam Margera, Nicole Boyd und ihr Sohn Phoenix im Mai 2021

Getty Images Bam Margera im Oktober 2013

Getty Images "Jackass"-Star Bam Margera

