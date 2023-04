Barack Obama taucht in neuer Doku in die Arbeitswelt ein

Er wagt einen Blick hinter die Kulissen. Der Politiker Barack Obama (61) war von 2009 bis 2017 der Präsident der Vereinigten Staaten. Vor seinem Karriere-Aufstieg studierte er Politikwissenschaften und arbeitete anschließend für eine gemeinnützige Organisation. Sein soziales Engagement begleitete Barack auch während seiner Präsidentschaft, in der er sich unter anderem für Gleichberechtigung starkmachte. Jetzt wird der ehemalige Präsident erneut auf den Bildschirmen zu sehen sein. In einer Dokureihe taucht Barack Obama in die amerikanische Arbeitswelt ein.

In der Netflix-Serie "Working: What We Do All Day" wird der Politiker mit amerikanischen Arbeitern aus verschiedenen Branchen sprechen. Dabei wird er sich mit Fragen rund um gerechte Bezahlung und dem Sinn von Arbeit auseinandersetzen. Im Netz erklärte Barack bereits seine Gründe für das neue TV-Projekt. So wolle er nicht nur die Jobs der Arbeiter, sondern auch deren Hoffnungen für die Zukunft verstehen.

Bereits 2020 war der ehemalige US-Präsident mit seiner Frau Michelle Obama (59) an einem Dokumentarfilm beteiligt. Für "American Factory" wurden die Obamas sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Mit ihrer eigenen Produktionsfirma "Higher Ground" möchte das Paar unterhalten, informieren und inspirieren.

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Oktober 2022

Getty Images Michelle und Barack Obama im Oktober 2017 in Chicago

Getty Images Barack Obama und Cicely Tyson im November 2016

