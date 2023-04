Nach dem GNTM-Rauswurf: Marielena reiste direkt nach Indien!

Marielena Aponte ließ es sich nach ihrem Aus bei Germany's next Topmodel gut gehen! In der vergangenen Folge reichte es für das Best-Ager-Model nicht für die nächste Runde: Bei den Castings und dem Bällebad-Walk überzeugte die Nachrückerin die Chefjurorin Heidi Klum (49) und ihre Gastjuroren nicht und musste gemeinsam mit Konkurrentin Cassy Cassau nach Hause reisen. Promiflash erzählt Marielena aber, dass sie direkt das Beste aus ihrem Exit machte!

"Ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause, denn ich habe mein Bestes gegeben", betont die 52-Jährige im Promiflash-Interview. Cassy an ihrer Seite habe das Ausscheiden für sie erträglicher gemacht. In Deutschland angekommen ging es für Marielena dann auch direkt weiter – sie gönnte sich eine Auszeit in Indien! "Nachdem ich wieder in Deutschland war, habe ich einen kleinen Koffer gepackt und bin direkt nach Indien geflogen. Dort habe ich meine alljährliche Ayurveda-Kur gemacht", erzählt sie. Dort sei die Flugbegleiterin runtergekommen und habe viel für "Geist, Körper und Seele" getan.

Im Gegensatz zu Marielena fiel Cassy ihr Exit allerdings alles andere als leicht. "Für mich war Heidis Entscheidung ein absoluter Schock, da ich mich so weiterentwickelt habe und die letzten Wochen immer eine der besten war", berichtet sie gegenüber Promiflash. Die andere Nachwuchsmodels zu verlassen sei der Studentin extrem schwergefallen.

ProSieben/Sven Doornkaat Marielena, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Instagram / cassyccassau Cassy im April 2023

Instagram / marielenaaponte Marielena Aponte, ehemalige GNTM-Kandidatin

