Süß: Prinzessin Kate lässt Baby mit ihrer Handtasche spielen

Prinzessin Kate (41) kommt offenbar auch bei Babys gut an! So langsam dürfte im britischen Königshaus Aufgeregtheit herrschen. Immerhin wird König Charles (74) am 6. Mai ganz offiziell mit Krone und Zepter den britischen Thron besteigen. Während die letzten Vorbereitungen dafür laufen, nimmt die britische Königsfamilie noch ein paar Termine wahr. Bei einem sorgte Kate nun für einen herzallerliebsten Moment mit einem Baby!

Derzeit besuchen die 41-Jährige und Prinz William (40) Wales. Am Freitag reisten die Eheleute in den Süden des Landes, um dort der Opfer des Bergrutschunglückes von 1966 zu gedenken. Danach nahmen sie sich selbstredend auch für ihre royalen Unterstützer ein wenig Zeit. Bei einer Dame blieb es jedoch nicht nur beim kleinen Plausch und kurzem Händeschütteln. Denn ehe sich Kate versah, hatte der kleine Sohn des Fans ihr ihre Tasche aus den Händen geschnappt, wie ein Video zeigt. Darüber lachte sich die dreifache Mama total kaputt. "Er kann sie zum Spielen haben, ich komme wieder und hole sie", erklärte Kate der Mutter schmunzelnd.

Dass Kate gut mit Kindern kann, ist inzwischen wohl kein Geheimnis mehr. Mit Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (5) hat die Britin selbst drei Kinder. Und sie liebt es augenscheinlich sehr, ihre Mutter zu sein. "Es kommt mir vor wie gestern, als sie noch so klein waren. Sie wachsen so schnell", hatte sie auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung geschwärmt, wie Daily Mail berichtete.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William mit ihren drei Kindern im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de