Til Schweiger fällt nach Filmpremieren manchmal in ein Loch

Die Zeit nach der Veröffentlichung eines Films kann für Til Schweiger (59) manchmal herausfordernd sein. Der vierfache Vater ist nicht nur erfolgreicher Schauspieler, sondern auch Regisseur. Erst vor wenigen Wochen feierte sein Film "Manta, Manta - Zwoter Teil" Premiere. Doch mit dem Ende eines Projekts beginnt für Til gelegentlich eine schwierige Phase: Er fühlt sich manchmal, als würde er in ein tiefes Loch fallen.

Im RTL-Interview bei den Jupiter Awards erzählte der 59-Jährige, dass das Filmemachen für ihn kaum anstrengend sei und er großen Spaß daran habe. Der Stress gehe erst danach los: "Wenn der Film dann vorbei ist und wenn man nichts mehr machen kann, wenn er fertig geschnitten, fertig gemischt ist und dann auch Premiere war, [...] dann fällt man in der Regel in so ein Loch." Nicht selten werde er dann ein bisschen krank.

Anfang des Monats hatten sich Tils Freunde wohl große Sorgen um ihn gemacht, nachdem er auf Social Media ungewöhnliche Beiträge veröffentlicht hatte. Der Filmstar selbst erklärte daraufhin: "Wenn man hart gearbeitet hat, dann feiert man hart. Beides geht auf die Gesundheit, aber weil ich ja nicht doof bin, weiß ich genau, wann ich wieder auf mich aufpassen muss."

Anzeige

Getty Images Til Schweiger im März 2023 in Köln

Anzeige

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Til Schweiger, Regisseur

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de