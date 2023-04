Grund zur Sorge? Til Schweiger zeigt sich verstörend im Netz

Müssen Fans sich Sorgen um Til Schweiger (59) machen? In der deutschen Filmwelt gehört er zu den erfolgreichsten Schauspielern. Und im Moment hat er richtig Grund zur Freude: Mit "Manta Manta - Zwoter Teil" bringt er erfolgreich einen Kultfilm zurück ins Kino. Der Streifen erklomm in Rekordzeit die Spitze der Kinocharts. Doch der Hauptdarsteller scheint das etwas zu sehr gefeiert zu haben: Til stellte verstörende Videos ins Netz.

Bei Instagram postete Til vor einigen Tagen einige Videos, in denen er sich ungewohnt redselig zeigte. Zunächst filmte er sich am Pool seiner Mallorca-Finca. Fans fiel sofort auf, dass der 59-Jährige dabei stark zu lallen schien. Danach meinte er: "Alle Freunde und alle anderen sagen, du musst diesen Post löschen, weil man hört, dass du besoffen bist." Doch er weigerte sich. Aber was steckt dahinter? Ganz klar ist das nicht, aber Til scheint in den vergangenen Nächten nicht viel Ruhe gefunden zu haben, wie er selbst sagt. Fans empfahlen ihm unter den mittlerweile verschwundenen Clips, sich doch vielleicht mal auszuschlafen.

Und dabei schien der "Manta Manta"-Erfolg Tils Karriere richtig gepusht zu haben. Er ergattere gleich zwei Hollywood-Rollen. Zum einen drehte er gerade erst auf Mallorca für einen Film mit Alec Baldwin (65). Und zum anderen wird er in dem Kriegsfilm "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" zu sehen sein. Dort spielt er zusammen mit Henry Cavill (39).

Anzeige

Getty Images Til Schweiger und Tina Ruland bei der Weltpremiere von "Manta, Manta 2"

Anzeige

Instagram / tilschweiger Til Schweiger im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de