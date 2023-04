Verteidigt Thorsten Legat Sohn Nico für die Familien-Ehre?

Warum nimmt Thorsten Legat (54) seinen Sohn in Schutz? Nico Legat und seine Freundin Sarah Liebich sind aktuell bei Temptation Island zu sehen, wo sich insbesondere der Promi-Sprössling ins Zeug legen muss, um seine Treue zu beweisen. Bisher scheint ihm das aber äußerst schwer zu fallen: Nico wurde knutschend mit einer Verführerin gesichtet, woraufhin er von seinem Vater öffentlich unterstützt wurde. Doch warum verteidigt Thorsten seinen Nachwuchs?

Diese Frage stellte Promiflash dem ehemaligen "Temptation Island"-Teilnehmer Credo La Marca. Dieser hatte eine Erklärung für das Verhalten von Thorsten und stellte klar: "Das ist keine Verteidigung, er steht nicht so richtig hinter dem, was sein Sohn aktuell macht, aber er toleriert das. Ich glaube, er möchte auch den Namen Legat retten." Anschließend fügte der Influencer noch hinzu: "Ich glaube, der merkt einfach: 'Scheiße, mein Sohn heißt auch Legat.' Er gibt einfach nur Statements dazu ab."

Der 24-Jährige würdigte jedenfalls den Support seiner Eltern und bedankte sich für ihren Zuspruch. "Seit Wochen verändert sich mein Leben in vielen Dingen und ich muss einfach mal Danke sagen, dass ich so Eltern habe, die mich bei allem, was ich mache, so unterstützen", ließ Nico seine Fans in seiner Instagram-Story wissen.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Instagram / official_credolino Credo La Marca, Realitystar

Instagram / nico.legat Thorsten Legat und sein Sohn Nico

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidat

