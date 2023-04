Das ist Prinz Williams besondere Rolle bei Charles' Krönung

Prinz William (40) wird eine besondere Aufgabe übernehmen! Am kommenden Samstag findet die offizielle Krönungszeremonie von König Charles III. (74) und seiner Königsgemahlin Camilla (75) in der Westminster Abbey statt. Daran wird natürlich auch der Thronfolger teilnehmen, der im Rahmen der royalen Prozedur eine ganz spezielle Rolle einnehmen wird. William wird seinem Vater als "Lehnsmann" zur Seite stehen – und erinnert damit an ein anderes Familienmitglied am großen Tag von Queen Elizabeth II. (✝96)!

Prinz William wird bei der Zeremonie genau die Rolle einnehmen, die sein Großvater Prinz Philip (✝99) bei der Krönung der verstorbenen Queen gespielt hatte. Hello! zufolge wird der Dreifachpapa seinem Vater als "Lehnsmann für Leib und Leben" zur Seite stehen. Mit diesem Gelöbnis, das William auf den Knien vor Charles ablegen wird, soll der 40-Jährige ewige Treue schwören. Auch Philip hatte Queen Elizabeth 1953 dieses Versprechen gegeben.

Auch Williams Sohnemann Prinz George (9) wird am Krönungstag eine besondere Aufgabe übernehmen, wie ein Sprecher des Königshauses gegenüber People bestätigte. So werde der zukünftige Thronfolger als einer von insgesamt acht sogenannten Pages of Honour Teil der Prozession sein und den König und dessen Königsgemahlin unterstützen. Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (5) hingegen werden keine Aufgaben ausführen müssen.

Anzeige

Getty Images Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Prinz William 2015

Anzeige

Getty Images König Charles III. mit Prinz William und Prinz George

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de