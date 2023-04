Gut getroffen? So sehen William und Kate bei "The Crown" aus

Ist den The Crown-Machern dieser Cast gelungen? Die kommende sechste Staffel der Netflix-Serie wird sich unter anderem um die Liebesgeschichte von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) drehen, die 2001 in der St. Andrews Universität in Schottland begann. Für College-William und -Kate wurden die Schauspieler Ed McVey und Meg Bellamy gecastet. Jetzt hat Netflix das erste offizielle Foto vom Set enthüllt: Ed und Meg sehen William und Kate von damals wahnsinnig ähnlich – finden die Promiflash-Leser...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de