Jojo Siwas Welpe ist nach zwei Monaten bei ihr gestorben

Jojo Siwa (19) hatte nur wenig Zeit mit ihrem treuen Begleiter! Die TikTok-Bekanntheit machte zuletzt eine schwere Zeit durch: Sie hat sich von ihrer Freundin Avery Cyrus (22) getrennt. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht zwischen den beiden – keine von ihnen kam dabei gut weg. Zuletzt schien die Tänzerin sich aber wieder aufgerappelt zu haben. Auch ihr neuer Welpe Tooie munterte sie sichtbar auf. Doch jetzt gibt es schreckliche Nachrichten: Jojos Hündchen ist gestorben!

Auf TikTok schilderte sie: "Vor zwei Monaten wurde Tooie Teil unserer Familie und hat so viel Freude in unser Leben gebracht. Nun muss ich schweren Herzens bekannt geben, dass er in einen Unfall verwickelt war – und jetzt im Hundehimmel ist." Weiter betonte Jojo emotional: "Ich habe keine Worte dafür, was für ein perfekter, guter Junge er war. Ich werde ihn unglaublich doll vermissen." Dazu veröffentlichte sie einige Aufnahmen mit ihrem kleinen Schatz: "Danke für das Licht, das du in mein Leben gebracht hast. Ruhe in Frieden."

Was genau Tooie geschehen ist, spezifizierte Jojo hier zwar nicht – aber laut Daily Mail erklärte sie in einem gelöschten Video: Ihr Welpe sei von einem wilden Kojoten im Garten angegriffen worden! "Es gab nichts, was man hätte tun können. Niemand hat daran Schuld. Hoffentlich hat er nicht gelitten", betonte die Hundemama.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa, Social-Media-Star

Instagram / itsjojosiwa Jojo Siwa mit ihrem Welpen Tooie

Getty Images Jojo Siwa im Dezember 2019 in Kalifornien

