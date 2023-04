Priyanka Chopra wollte ihren Mann Nick erst gar nicht daten

Zum Glück gab es ein Happy End! Priyanka Chopra (40) und Nick Jonas (30) kamen 2018 zusammen. Im selben Jahr heirateten die Turteltauben auch schon. 2022 kam mithilfe einer Leihmutter das erste gemeinsame Kind zur Welt. Doch das Paar fällt vor allem durch seinen Altersunterschied auf. Priyanka ist zehn Jahre älter als ihr Ehemann. Nun plaudert die Schauspielerin aus dem Nähkästchen: Sie gab Nick zu Beginn keine Chance.

In einem Interview mit Today erzählte die 40-Jährige über den Altersunterschied zu ihrem Liebsten. "Ich habe der Sache keine große Chance gegeben, weil ich dachte: Er ist 25 Jahre alt, er ist ein Rockstar. Ich will heiraten, ich will mich niederlassen, ich will ein Baby haben", sagte sie offen. Ohne Erwartungen an eine Beziehung ließ die Beauty sich auf ein Date ein und der Sänger konnte von sich überzeugen.

Doch wie hat Nick seine Frau von sich überzeugt? In dem Interview verriet Priyanka auch dieses Detail. Während sie vor fünf Jahren sesshaft werden wollte, fand sie – ohne es zu ahnen – Stabilität in dem zehn Jahre jüngeren Songwriter. "Wir verbrachten den ganzen Abend zusammen, und mir wurde klar, dass mein Mann wie eine alte Seele ist. Er ist Stabilität in menschlicher Form", gab sie zu.

ROM@MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas in Rom, April 2023

KCS Presse / MEGA Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im April 2021 in London

