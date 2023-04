Tränenreicher Ausbruch: Samantha Abdul wird emotional!

Samantha Abdul (33) zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite. In der Vergangenheit sorgte die ehemalige Bachelor-Kandidatin wegen ihres Flirts mit Selling Sunset-Star Brett Oppenheim (46) für viele Schlagzeilen. Seitdem sie nun kürzlich verkündete, wieder in festen Händen zu sein, wurde es in letzter Zeit etwas ruhiger um die Blondine. Nun teilte Samantha tiefgründige Worte mit ihren Fans, wobei sogar einige Tränen kullerten!

Mitten in der Nacht teilte die 33-Jährige in einer Story auf Instagram mit, dass ihre Pomerian-Hündin Chi einen Unfall erlitten hatte – sie soll tief gefallen sein. Nachdem ihr kleiner Vierbeiner ärztlich untersucht worden war, ist die Beauty auf einmal den Tränen ganz nahe: "Ich wurde auf den knallharten Boden der Realität zurückgeholt – zu dem, was wirklich wichtig ist. Ich habe mich die letzten Wochen zu sehr mit unwichtigen Dingen in meinem Leben beschäftigt. [...] Ich habe mir gesagt: 'Samantha, sei einfach dankbar dafür, was du hast.'" Damit bezieht sich die Influencerin auf die wichtigsten Menschen in ihrem Leben, nämlich ihre Familie.

Zudem äußert sich die alleinerziehende Mutter zu den Beweggründen ihrer Emotionalität: "[...] Manchmal vergessen wir das Wichtigste, weil wir immer mehr wollen und dann verlieren wir schnell den Fokus. [...] Ich glaube fest daran, dass diejenigen, die das wertschätzen, die richtigen Menschen sind", erklärt die Blondine nachdenklich.

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul mit ihrer Hündin Chi

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul (r.) mit ihrem Sohn

