Die GNTM-Girls sind enttäuscht von zu wenigen Fotoshootings!

Das haben sich die diesjährigen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen wohl anders vorgestellt. Aktuell ist Heidi Klum (49) wieder auf der Suche nach dem besten Model von Deutschland. Um herauszufinden, wer sich den Titel verdient hat, müssen sich die Kandidatinnen bei einigen Challenges beweisen: So mussten die Girls zum Beispiel total verrückt über den Laufsteg schreiten und sogar einen Walk durch ein Bällebad meistern. Fotoshootings sind in diesem Jahr dagegen eine Rarität – was halten die Teilnehmerinnen davon? Promiflash hat nachgefragt.

"Ich finde es sehr, sehr schade, dass bisher nicht so viele Shootings waren bei GNTM, weil ich persönlich mag Shootings viel lieber als einen Walk", erklärte Anna-Maria Fuhrmann Promiflash bei dem Event TikTok #ForYouFest. Auch die bereits ausgeschiedene Anya Elsner hätte ihr Können gerne mehr vor der Kamera unter Beweis gestellt, denn darin liege ihre Stärke. Außerdem seien die Nachwuchsmodels auf die Bilder angewiesen, wie Mirella Janev deutlich machte: "Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch an dieser Stelle zu erwähnen, dass Models von ihrem Portfolio auch ein Stück weit leben […]. Ein bisschen was in der Mappe zu haben, was man vorweisen kann, ist – glaube ich – immer gut."

Selma findet es ebenfalls schade, dass es in der aktuellen GNTM-Staffel so wenige Fotoshootings gibt – allerdings versucht sie das Positive zu sehen und verriet Promiflash: "Zur Modelbranche gehören ja so viele unterschiedliche Sachen.[…] Wir werden auf jeden Fall richtig gut auf die Modelwelt vorbereitet, denn dazu gehören eben nicht nur Shootings."

Instagram / annamafuh Anna-Maria Fuhrmann

Instagram / mirellajanev Mirella Janev, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Instagram / selmamayy Selma, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

