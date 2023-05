Joe Jonas und Sophie Turner zeigen zum ersten Mal ihr Kind!

Damit hat wohl keiner mehr gerechnet! Sophie Turner (27) und Joe Jonas (33) lernten sich vor sieben Jahren kennen. Zwischen den beiden haben die Funken wohl so sehr gesprüht, dass sie sich 2019 das Jawort gaben. Nur ein Jahr darauf krönten die beiden ihre Liebe mit der Geburt ihrer Tochter Willa. Im vergangenen Jahr machte dann ihr zweites Mädchen ihr Glück perfekt. Bislang zeigten die Game of Thrones-Darstellerin und der Sänger das Gesicht ihrer Kinder nicht – bis jetzt: Sophie teilte ein süßes Video mit ihrer ältesten Tochter!

In ihrer Instagram-Story gewährte die zweifache Mutter einen sehr privaten Einblick: Sie filmte sich gemeinsam mit ihrem zweijährigen Mädchen! Dabei hat die Kleine einen Hundefilter auf ihrem Gesicht, von dem sie ziemlich angetan ist. So mustert sie sich genauer in der Aufnahme und hechelt genau wie ein Hund in die Kamera. Als sie dann auch noch "Guten Morgen" bellt, kann sich ihre Mama nicht mehr zusammenreißen und lacht herzlich darüber.

Noch vor wenigen Wochen wurden Sophie und Joe gemeinsam mit ihren Kids während eines Spaziergangs gesehen: Sowohl die Schauspielerin als auch das Jonas Brothers-Mitglied trugen dabei jeweils ein Kind auf dem Arm. Auch auf dem Spielplatz hatten die Eltern ihre Kleinen tatkräftig im Sandkasten unterstützt.

Instagram / sophiet Sophie Turner mit ihrer Tochter Willa

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

